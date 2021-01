Yes, poging 2. Want begin augustus was het nog een overdreven beschuitbus die een sprong van 150 meter maakte. Vervolgens was het op 9 december ineens de volstrekt onbestaanbare onbestaanbare testvlucht met Starship SN8. Kijk die "flip maneuver" op 1:28, het is toch allemaal niet te doen zo mooi. Tuurlijk, de landing was iets ruwer dan gepland. Maar SpaceX weet dat het niet altijd in 1 keer goed hoeft te gaan, dat ging het bij de verticaal landende Falcon 9's immers ook niet, maar sinds het wel lukte gaat het fantastisch.



Maar u kijkt dus naar Starship, het ruimteschip dat u en de uwen naar Mars en de maan gaat vliegen, daar zelfstandig kan landen en ook zelfstandig weer kan vertrekken. Alleen bij het verlaten van de atmosfeer van de aarde krijgt Starship wat hulp door hem op een twee keer zo hoge (!) Super Heavy Falcon 9 booster-raket te schroeven.

Vandaag wordt de tweede testvlucht met een Starship, en de eerste met Starship SN9 verwacht. De lancering stond eigenlijk voor gister op de planning, maar het regende of zo. SN10 staat trouwens ook al in de steigers, dus binnenkort gewoon met een dalkaartje naar Mars want met die herbruikbare raketten hoeft het allemaal niks meer te kosten. Meer uitleg van Elon ziet u HIER.

Helaas pindakaas. Morgen nieuwe poging

Volstrekt ongekend: poging 1 op 9 december 2020 ging bíjna goed

Animatie: de uiteindelijke bedoeling