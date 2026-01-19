MinPres van de autonome regio Andalusië Juanma Moreno zegt dat het dodental mogelijk nog verder oploopt, omdat de berging bij bepaalde secties erg moeizaam verloopt en er mogelijk nog mensen in het verwrongen staal aangetroffen gaan worden. Ook zegt hij dat er 15 mensen in kritieke toestand verkeren. Volgens Spaanse transportminister Óscar Puente zijn er 30 mensen zwaargewond. De hulpdiensten melden in totaal 70 gewonden, de Spaanse staatszender Televisión Española spreekt van 100 gewonden. Het ongeluk gebeurde gisteren rond 19:40 en wordt als volgt omschreven: "Een hogesnelheidstrein ontspoorde in de buurt van Adamuz, vlak bij Córdoba in Andalusië. De trein kwam op een naastliggend spoor terecht en raakte daarbij een tweede trein, die uit de andere richting aan kwam rijden. Deze trein ontspoorde daarna ook." Meer beeld na de breek.

Update 07:42 - Reuters spreekt inmiddels van 39 doden.