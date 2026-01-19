Botsing hogesnelheidstreinen bij Córdoba, "39 doden, minstens 73 gewonden", berging moeizaam
Een niet-figuurlijke treinramp
📹 Vídeo | "Todo volaba, no te da tiempo a saber lo que había pasado. Hubo gente que falleció en el momento, mi compañero de al lado mía no sabía dónde estaba", dice una pasajera afectada por el descarrilamiento de dos trenes en Adamuz (Córdoba) https://t.co/4BSYHAB4E0 pic.twitter.com/jDZsFu25CI— EL PAÍS (@el_pais) January 19, 2026
MinPres van de autonome regio Andalusië Juanma Moreno zegt dat het dodental mogelijk nog verder oploopt, omdat de berging bij bepaalde secties erg moeizaam verloopt en er mogelijk nog mensen in het verwrongen staal aangetroffen gaan worden. Ook zegt hij dat er 15 mensen in kritieke toestand verkeren. Volgens Spaanse transportminister Óscar Puente zijn er 30 mensen zwaargewond. De hulpdiensten melden in totaal 70 gewonden, de Spaanse staatszender Televisión Española spreekt van 100 gewonden. Het ongeluk gebeurde gisteren rond 19:40 en wordt als volgt omschreven: "Een hogesnelheidstrein ontspoorde in de buurt van Adamuz, vlak bij Córdoba in Andalusië. De trein kwam op een naastliggend spoor terecht en raakte daarbij een tweede trein, die uit de andere richting aan kwam rijden. Deze trein ontspoorde daarna ook." Meer beeld na de breek.
Update 07:42 - Reuters spreekt inmiddels van 39 doden.
Tragedia en España. Un tren Iryo descarriló en Adamuz (Córdoba) y luego se fue a impactar con un Alvia, tras lo cual varios vagones fueron despedidos con gente adentro. Reportes indican que hay al menos 21 muertos, pero la cifra podría aumentar debido a que continúan las… pic.twitter.com/dV3T9V1daI— Sandra Romandía (@Sandra_Romandia) January 18, 2026
#BREAKING: Interior footage from a high-speed train derailment shows passengers waiting to be evacuated in Adamuz, Córdoba, Spain.#Spain pic.twitter.com/SjaCe12S8G— JUST IN | World (@justinbroadcast) January 18, 2026
Así ha quedado el ALVIA 2384 Madrid-Huelva que ha colisionado con otro tren en Córdoba.— Vito Quiles (@vitoquiles) January 18, 2026
Las imágenes son escalofriantes. pic.twitter.com/qOMdcYXGcz
🔴 DIRECTO | Una viajera del Iryo accidentado: “Ha sido como un terremoto (...) Estoy en shock. He vuelto a nacer. He visto a personas muy jodidas. Gritos horribles. Estoy temblando” https://t.co/LYC7XeiJOM pic.twitter.com/XbZF4w9L1I— EL PAÍS (@el_pais) January 18, 2026
