Bassiehof - Dit JA21/PVV-duo gaat dinsdag laten zien of de Tweede Kamer nog ballen heeft
Privacy asielzoekers of nationale veiligheid
Iedere dinsdag tussen het Vragenuur en de Regeling van Werkzaamheden stemt de Tweede Kamer over de moties van de week daarvoor. Komende week even opletten wat er gebeurt met de voorstellen uit het tweeminutendebat Vreemdelingen- en asielbeleid, nr. 3590 en nr. 3591. De ene motie is van Diederik Boomsma (JA21) en de andere van Marina Vondeling (PVV). Ze drinken niet alleen hun watertje tegelijk zoals op een van de weinige foto’s waar het politieke stel samen op te zien is, maar dienen ook synchrone moties in.
De ene is wat langer (338 woorden, je kan Boomsma wel uit NSC halen, maar de NSC’er niet uit Boomsma) dan de andere (75 woorden), maar beide moties beogen hetzelfde: telefoons en andere gegevensdragers van asielzoekers moeten weer gecontroleerd worden.
Dat zit zo. Eind mei concludeerde de Inspectie Justitie en Veiligheid na onder meer uitspraken van de onvermijdelijke Raad van State dat de wettelijke grondslag om telefoons en laptops van asielzoekers te onderzoeken, ‘ontoereikend’ is. Daarom mocht de Dienst Identificatie en Screening Asielzoekers (DISA) niet langer foto’s en de contactenlijst van asielzoekers bekijken.
De DISA probeerde het nog door de asielzoekers om toestemming te vragen maar ook dat deugt niet volgens de Inspectie. Reden: “Vragen om toestemming is in dit soort gevallen doorgaans niet passend in de verhouding tussen burger en de overheid en daarom problematisch. Een asielzoeker is afhankelijk van de overheid. De telefoon niet afgeven, kan in zijn beleving mogelijk zijn asielprocedure schaden.” Het staat er echt.
Met de inwerkingtreding van het EU-migratiepact nam de IND vorige week de identificatie- en registratietaken over. De DISA is daarmee opgeheven en de IND (die er terreurtechnisch toch al een zooitje van maakt) weigert nu telefoons te bekijken zonder wettelijke basis.
Vorige week drongen JA21 en de PVV in een debat met minister van Asiel en Migratie Bart van den Brink (CDA) aan om het controleren van asielzoekers onverwijld te hervatten. Van den Brink weigerde en liet zich bovendien ontvallen dat het benodigde wetsvoorstel vertraging oploopt omdat een advies van privacywaakhond ALEID FUCKING WOLFSEN (excuses voor de kapitalen, het zal de PTSS zijn) op zich laat wachten.
En daarom dienden Boomsma en Vondeling afgelopen week als sluitstuk van de discussie hun moties in. Die werden daarna door Van den Brink ontraden, al is hij het ‘op het morele niveau’ met het JA21/PVV-duo eens. Maar de wettelijke grondslag ontbreekt nu eenmaal - in een onwelriekende donkere hoek stond een roedel asieladvocaten tevreden knorrend zich al in de handen te wrijven - en er zijn ook nog eens EU-privacyregels, dus Excellenties handen zijn gebonden, zei de CDA’er.
Het zal allemaal wel. Juridisch kan er altijd van alles niet, zijn privacyregels immer heilig en moeten adviezen eindeloos afgewacht. Maar de politieke vraag die voorligt is heel simpel: vindt de Tweede Kamer de privacy van asielzoekers belangrijker dan de veiligheid van de Nederlandse burger?
Het wordt dinsdag kleur bekennen en ballen tonen.
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