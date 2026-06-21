Iedere dinsdag tussen het Vragenuur en de Regeling van Werkzaamheden stemt de Tweede Kamer over de moties van de week daarvoor. Komende week even opletten wat er gebeurt met de voorstellen uit het tweeminutendebat Vreemdelingen- en asielbeleid, nr. 3590 en nr. 3591. De ene motie is van Diederik Boomsma (JA21) en de andere van Marina Vondeling (PVV). Ze drinken niet alleen hun watertje tegelijk zoals op een van de weinige foto’s waar het politieke stel samen op te zien is, maar dienen ook synchrone moties in.

De ene is wat langer (338 woorden, je kan Boomsma wel uit NSC halen, maar de NSC’er niet uit Boomsma) dan de andere (75 woorden), maar beide moties beogen hetzelfde: telefoons en andere gegevensdragers van asielzoekers moeten weer gecontroleerd worden.

Dat zit zo. Eind mei concludeerde de Inspectie Justitie en Veiligheid na onder meer uitspraken van de onvermijdelijke Raad van State dat de wettelijke grondslag om telefoons en laptops van asielzoekers te onderzoeken, ‘ontoereikend’ is. Daarom mocht de Dienst Identificatie en Screening Asielzoekers (DISA) niet langer foto’s en de contactenlijst van asielzoekers bekijken.

De DISA probeerde het nog door de asielzoekers om toestemming te vragen maar ook dat deugt niet volgens de Inspectie. Reden: “Vragen om toestemming is in dit soort gevallen doorgaans niet passend in de verhouding tussen burger en de overheid en daarom problematisch. Een asielzoeker is afhankelijk van de overheid. De telefoon niet afgeven, kan in zijn beleving mogelijk zijn asielprocedure schaden.” Het staat er echt.