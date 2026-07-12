Even letten op het kleine meisje met de pet die door haar moeder beschermd moet worden tegen het achterlijke geweld van de gestoorde gek Vladimir Poetin. Bij deze aanval op Sumy gisteren (11 juli) kwamen 5 mensen om het leven, onder wie een meisje van 13. Het maakt Poetin geen zak uit: zijn driedaagse operatie om Oekraïne in te lijven heeft nu al aan zó ongelooflijk veel mensen het leven gekost, ook aan honderdduizenden van zijn eigen soldaten in de meat grinder aan het front, dat eentje meer of minder ook niet meer uitmaakt. Ook Kiev werd afgelopen week meerdere keren aangevallen met tientallen doden tot gevolg: op 6 juli, op 8 juli, op 11 juli.

Andersom blijft Oekraïne bezig met het bestoken van Russische raffinaderijen en andere olie-installaties. Hedenochtend was de Szyran Oil Refinery, op zo'n 800 kilometer van het front, weer eens aan de beurt. Dat is met 170.000 vaten per dag (4,3 miljoen ton olie per jaar, 1,5 miljoen ton diesel) een grote speler in de Russische oliemarkt. En de Russen hebben al niet zo veel brandstof meer: Vladje Poetin verbruikt veel olie en diesel voor zijn oorlogsmachine, waardoor opgefokte burgers urenlang in de rij moeten staan voor een beetje peut. Nu de olieproductie op zo'n 65% draait worden burgers in sommige gevallen zelfs opgeroepen om thuis te werken, dan wel om zo min mogelijk te reizen. Slecht nieuws voor Poetin: nu burgers door de olietekorten geraakt worden komen de gevolgen van de oorlog plots direct binnen, en daarmee kelderen Poetins 'approval ratings'.

Aan het front zit de boel op slot: iedereen gaat maar dood door drones, maar terreinwinst wordt er nauwelijks geboekt. Wie een sterke maag heeft: hier NSFW-beeld van een Russische quadrijder die op gruwelijke wijze doormidden wordt gezaagd door een Oekraïense drone. Heeft de NAVO-top dan nog wat opgeleverd, of zijn er ontwikkelingen op diplomatiek gebied? Nee hoor! Ondertussen groeit volgens experts van De T. (zoals: Rob de Wijk) de vrees dat Poetin een wanhoopsaanval op de NAVO zal uitvoeren. De bronnen van Lord Isa hebben nog niet gereageerd. Tot volgende week.