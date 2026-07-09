Inside info uit de krochten van het Kremlinternet: Twitterlord Isa Yusibov is naar eigen zeggen NIET de bron dan wel verantwoordelijk voor de bronnen waardoor AIVD en MIVD tot het laatste moment dachten dat Rusland Oekraïne niet zou binnenvallen. Isa Yusibov heeft Twitter jarenlang ondergescheten met 'insider info uit het Kremlin' en 'bronnen in het Kremlin' maar nu is het plots: "Ik heb, in tegenstelling tot onze diensten, geen bronnen in het Kremlin (ook al beweren sommige shitposters dat ik het wel zou hebben.)" Gelukkig heeft 'een bekende journalist' inzake AIVD-gate zijn naam gezuiverd in een opvallend helder en ontlastend verhaal. Voor een Eurasia Geopolitical Risk Analyst/ Former Senior Foreign Affairs & Defense Policy Adviser @ Dutch Parliament met heel veel gekwaak moeten hij en z'n bronnen opvallend vaak gissen en gokken trouwens, maar HEY, het waren in ieder geval NIET. ZIJN. BRONNEN.