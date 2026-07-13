De hopeloze toestand in het Slavische theater volgt u wellicht in ons onregelmatigheidsklassement van de Weekupdates maar voor deze banger breken we de week graag weer op. Een FAB-3000, een 3.000 kilo zware zweefbom met een explosieve lading van 1.400 kilo die onder een Su-34 jachtbommenwerper geknoopt wordt en dan een kilometer of 40 van het doelwit op deze manier wordt losgelaten om het zelf uit te zoeken. Heel precies zijn ze niet. En dan krijg je dus deze ellende, in Orikhiv, oblast Zaporizhzhia. Op een woonblok, waar weinig mensen meer wonen, dus we zullen het volgens de Code van de Volkskrant wel geen genocide noemen. En er zijn natuurlijk minder Joden bij betrokken!