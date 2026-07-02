Rusland bestookt Kiev met raketten en drones, minstens 13 doden
Zelensky waarschuwde gisteren al voor deze aanval
Another night of terror in Kyiv. The Russian army, as usual, launched rocket attacks on residential buildings. Ten civilians were killed and dozens were wounded.— Денис Казанський (@den_kazansky) July 2, 2026
Such attacks make no military sense – they're simply terrorism. The Russians can't win on the front lines, so they… pic.twitter.com/MJpEl41s4N
Ja je kunt wel zeggen, die kleine Amerikaanse excursie in Iran was met de kennis van nu niet bijster overdacht, maar het kan heus altijd erger. Neem Poetin, die zou Oekraïne wel even onder de voet lopen, kwestie van dagen, kind kan de was doen. We zijn bijna vier-en-een-half jaar verder, Ronald Koemand is teruggekeerd als bondscoach en weer opgemieterd, over beslissingen waaraan een tekort aan denkwerk vooraf ging gesproken. Afijn, recentelijk deelt Oekraïne vooral uit in en aan Rusland, waar de olie- en energie-infrastructuur rake tikken krijgt. Dus vannacht kwam de wraak, volgens de Russen gericht op militaire doelen en energiedoelen, merkwaardig genoeg zoals wel vaker hoofdzakelijk vermomd als burgerdoelen. Gevolg: minstens tien doden, eindeloos veel meer gewonden, gebouwen verwoest, ellende gemaximaliseerd. Naar verluidt sloeg Oekraïne meteen terug, en wel op een olieraffinaderij in Kstovo, een van de grootste van het land, die onlangs ook al flink mocht incasseren.
Update Dodental opgelopen tot dertien, aldus Zelensky.
Ukrainian attack drones just successfully hit Russia's Kstovo oil refinery, setting a process unit ablaze. pic.twitter.com/QRNCOwQcRI— OSINTtechnical (@Osinttechnical) July 2, 2026
Russian forces carried out a massive missile attack on Ukraine's capital, Kyiv, overnight.— OSINTtechnical (@Osinttechnical) July 2, 2026
Numerous residential buildings have been damaged, including multiple partial building collapses. pic.twitter.com/XZEDRwc4MF
Ukraine 🇺🇦: massive Russian attack on the Ukrainian capital Kyiv tonight.— Thomas van Linge (@ThomasVLinge) July 2, 2026
Reports of at least 30 missiles targeting the city. pic.twitter.com/XNDYBx0Ivw
🔴 Horrific scenes follow Russian night attack on Kyiv, which killed at least 10 people. pic.twitter.com/jPsggJEOJl— UNITED24 Media (@United24media) July 2, 2026
Voorzorg
BREAKING: Poland has activated fighter jets and air defence systems after Russia launched strikes on Ukraine, saying the measures are precautionary to protect airspace near the border, reports Reuters.— Al Jazeera Breaking News (@AJENews) July 2, 2026
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