Ja je kunt wel zeggen, die kleine Amerikaanse excursie in Iran was met de kennis van nu niet bijster overdacht, maar het kan heus altijd erger. Neem Poetin, die zou Oekraïne wel even onder de voet lopen, kwestie van dagen, kind kan de was doen. We zijn bijna vier-en-een-half jaar verder, Ronald Koemand is teruggekeerd als bondscoach en weer opgemieterd, over beslissingen waaraan een tekort aan denkwerk vooraf ging gesproken. Afijn, recentelijk deelt Oekraïne vooral uit in en aan Rusland, waar de olie- en energie-infrastructuur rake tikken krijgt. Dus vannacht kwam de wraak, volgens de Russen gericht op militaire doelen en energiedoelen, merkwaardig genoeg zoals wel vaker hoofdzakelijk vermomd als burgerdoelen. Gevolg: minstens tien doden, eindeloos veel meer gewonden, gebouwen verwoest, ellende gemaximaliseerd. Naar verluidt sloeg Oekraïne meteen terug, en wel op een olieraffinaderij in Kstovo, een van de grootste van het land, die onlangs ook al flink mocht incasseren.

Update Dodental opgelopen tot dertien, aldus Zelensky.