Goedemorgen, fijn weekend ook voor iedereen in Israël. Shit raakt de ventilator met de grootste barrage raketten sinds 2021 die vanuit Gaza is afgevuurd op Israël. Iron Dome doet z'n werk, maar er zijn ook al beelden van rook, vuur, brand en gewonden. Erger nog: militanten of terroristen of hoe ze ook genoemd mogen worden zijn vanuit de Gazastrook de grens met Israël overgestoken om chaos en ellende te creëren. Dat vinden ze in Israël: niet leuk. Er zijn berichten over grondgevechten tussen het leger en de militanten. Op beelden is te zien dat die militanten gewoon schieten op alles wat beweegt. Veel is nog onduidelijk, wel druppelt er beeldmateriaal (na de klik een X-dump) binnen. Het is nog vroeg luitjes, later meer.

UPDATE 07.00 uur - Okee ze zijn dus ook in paragliders de grens over gewipt WAT

UPDATE 07.04 uur - Meer beelden van Hamas-strijders in een Hilux in Israël. "Yo", hoor je die dude nog zeggen. Dit wordt oorlog

UPDATE 07.09 uur - IDF DECLARES STATE OF WAR

UPDATE 07.12 uur - Ook berichten over Israëlische tanks langs de grens, schieten op Hamas, een tank van de IDF zou geraakt zijn met een antitankgranaat. Ook op het water is het knokken

UPDATE 07.17 uur - Hamas eist verantwoordelijkheid op

WAT