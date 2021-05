Tussenstand: 200 - 10 voor Palestina. Volgens Hamas' ministerie van gezondheid bestaat hun dodental uit 59 kinderen (namen), 35 vrouwen. Ook vielen er 1305 gewonden. Het dodental van die specifieke Israelische luchtaanval waar we gister mee openden is inmiddels opgelopen van 26 tot 42. "Dozens remained trapped under the rubble of collapsed buildings in Gaza City’s upscale al-Rimal neighborhood, according to the Palestinian Civil Defense organization." Ook is gebleken dat bij diezelfde aanval twee vooraanstaande Gazaanse doktoren gedood zijn: de 66-jarige psychiatrisch neuroloog dokter Mooein Ahmad al-Aloul en head of internal medicine in Gaza's grootste ziekenhuis dokter Ayman Abu al-Ouf. Israel is nog altijd niet heel diep ingegaan op vragen rondom deze aanval, maar een IDF-woordvoerder zei gisteravond dat de aanval "was intended to destroy underground Hamas military infrastructure."

Van maandag t/m 07:00 vanochtend zijn er vanuit Gaza 3150 raketten afgevuurd op Israel. 460 daarvan kwamen in de Gazastrook zelf terecht. Van de projectielen die wel in een baan naar bewoonde gebieden kwamen werd volgens de IAF 90% onderschept. In reactie heeft de IDF in een operatie met 54 'hammers in the night' (straaljagers) wederom 15 kilometer aan Hamas-tunnels omgeploegd, FLIR-beelden hier. De IDF zegt sinds maandag in totaal 840 doelen aangevallen te hebben en 130 terroristen gedood te hebben.

In ander nieuws beschikte Hamas nu blijkbaar ook heel eventjes over een "autonomous maritime vehicle". Eventjes, omdat deze beelden waarschijnlijk tonen hoe deze opgeblazen wordt. In weer ander nieuws lijkt Israel nu ook Nimrud-raketten in te zetten die bij inslag niet exploderen, maar doelwitten gewoon puur op kinetische impact uitchecken. Beetje afgekeken van de Amerikaanse Ninja Sword R9X (hellfire-variant) met uitklappende zwaarden ipv warhead, al is het allemaal geen raketwetenschap haha. Ideal voor liquidaties zonder nevenschade. Video van inslag en nasleep na de breek.

Beelden van een getroffen synagoge, waarbij drie gewonden vielen, meer foto's en meer beelden van die bovenstaande heerlijke Trey Yingst, na de breek.

De laatste rit van Islamic-Jihad commandant Hussam Abu Harbid

Aanval op IJ-commandant Hussam Abu Harbid met niet-exploderende Nimrud-raket

De nasleep van betreffende niet-exploderend Nimrud-raket

Rabijn van getroffen synagoge: "They never stop, they just want to kill us"

Die heerlijke Trey Yingst live voor een Namer APC

Nog geen witte rook

The West Bank Story LIVE