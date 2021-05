Tussenstand: 83 - 7 voor Palestina. Volgens het Gazaanse ministerie van Gezondheid bestaat hun dodental uit 17 kinderen, acht vrouwen en zijn er nog eens 487 Gazanen gewond. Volgens de IDF bestond de helft van het dodental gister (toen nog 53) uit leden van terroristische organisaties en waren minstens een deel van de kinderen omgekomen door Palestijnse raketten die per ongeluk in de Gazastrook landden. Die laatste claim wordt o.a. onderschreven door NGO Defence For Children - een club "dedicated to defending the human rights of Palestinian children living in the Occupied Palestinian Territory" - die schrijft dat: "In a second incident around 6:05 p.m., a homemade rocket fired by a Palestinian armed group fell short and killed eight Palestinians, including two children."

Het Israelische dodental bestaat uit een soldaat en zes burgers, waaronder een een 6-jarig jongetje, een Arabisch-Israelisch tienermeisje, een 32-jarige Indiase immigrante en een 52-jarige grootmoeder.

Ook vandaag hebben Palestijnse belangenverenigingen weer een veelheid aan raketten de grens over gemikt, en werden ook de Hamas-zelfmoord drones voor het eerst echt ingezet. Onderstaand hun prima promofilmpje. Hamas claimt dat deze "Shebab" drone zelfgemaakt is. We hebben dan misschien nergens voor doorgeleerd, maar we vinden dit genoeg lijken op een nieuwe variant van de Iraanse Qasef-1 uit 2016 om onderstaande drones aan Iran toe te schrijven en te weerspreken dat Hamas deze makkers zelf in elkaar gedraaid heeft.

Ondertussen wordt een Israelische grondinvasie met het uur waarschijnlijker. De ruim 1500 raketten die Hamas t/m gister in 38 uur afvuurde was al meer dan eenderde van alle raketten tijdens de oorlog van 50 dagen in 2014. De Times of Israel schrijft dat: "The Israel Defense Forces announces it is canceling all weekend leave for combat soldiers as it prepares for the possibility of a ground operation in the Gaza Strip, as fighting there intensifies. The military has sent infantry troops and tanks from the Paratroopers Brigade, Golani Brigade and 7th Armored Brigade to the Gaza border. In addition, IDF Spokesperson Hidai Zilberman says the military has called up 7,000 reservists. Roughly half of these are troops from air defense, artillery and medical units, and half serve in administrative and intelligence positions, Zilberman says."

Kortom, waarschijnlijk gaan ze echt buurten. En dat is wanneer het Israelische dodental op gaat lopen. In 2014 kostte de invasie 67 Israelische soldaten het leven en raakten er 469 gewond. Beelden van Israelische tanks, APC's en artillerie op weg naar Gaza, na de breek. Laatstgenoemden staan sinds vandaag al te rammen trouwens (video).



UPDATE 20.40 uur - Oh oh. Nu ook raketten afgevuurd vanuit Libanon (Hezbollah). Een tweede front!

Update 21.30 uur - Ook Hamas gaat weer helemaal los.

Update 23.00 uur - 83 - 8 voor Palestina. "An 87-year-old Israeli woman has died after falling and hitting her head while trying to make her way to a bomb shelter due to a Hamas rocket attack from Gaza." Maar had ze corona?

Hamas' "zelfgemaakte" zelfmoord-drones (uit Iran)

Israelische straaljager knalt zelfmoord drone uit lucht

saai overdag

Ground ops incoming

Wel ja

Daar komen de Merkava MBT's, Namer APC's en Doher 155mm SPH's

Weer die minimale blast radius

Ijzeren werkpaarden

Nieuwe raket die heel Israel kan bereiken, werd op Ramon Airport geschoten

Hamas op de blufbazaar