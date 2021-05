Tussenstand: 119 - 9 voor Palestina. Volgens het Gazaanse ministerie van gezondheid zijn er inmiddels 27 kinderen en 11 vrouwen omgekomen en staat het aantal gewonden op 600. De nieuwe dode in Israel is in navolging van de 87-jarige vrouw die gister haar hoofd stootte terwijl ze naar een bomkelder vluchtte, nu een 50-jarige vrouw die haar hoofd stootte terwijl ze naar een bomkelder vluchtte. Het exacte aantal gewonde Israeli's is onduidelijk, maar loopt in de tientallen.

We betwijfelden gister of de NOS niet prematuur berichtte dat er sprake was van direct tankvuur (in aanvulling op bevestigd artillerievuur) op de Gazastrook. Maar inmiddels schrijft de Times of Israel het in meer detail: "In total, some 500 artillery shells — some flares and explosives — along with 50 tank shells, were fired during this subsequent bombardment." Vooral Hamas' tunnelnetwerk lijkt volledig omgeploegd. "Some 160 aircraft flying simultaneously conducted a massive attack on a network of tunnels dug by the Hamas (...). According to the Israel Defense Forces, in this air campaign, which lasted nearly 40 minutes, some 450 missiles were dropped on 150 targets in northern Gaza."

Inmiddels zijn er tientallen Hamas- en Islamic Jihad-commandanten omgelegd (smoelenboek). Ook publiceerde de Israelische luchtmacht zojuist beelden van deze aanval op een lanceerlocatie voor deze Iraanse drones. Een Israëlische grondinvasie ligt nog altijd op tafel, maar er zijn vooralsnog geen tekenen dat deze vandaag van start gaat.

Gazaanse belangenverenigingen hebben sinds maandag zo'n 2000 raketten op Israel afgevuurd. Volgens de IDF landde 150 daarvan in de Gazastrook zelf. Een nieuwe ontwikkeling lijkt dat ze hun vuur nu soms concentreren op Iron Dome-locaties zelf, ipv de burgers achter hen.

Update: Rutte waarschuwt Hamas nog 1 keer. Oprecht een ferm tweetje wel. "Ik ben zeer bezorgd over het aanhoudende geweld in Israël en Gaza. Het is onacceptabel dat Hamas willekeurig raketten op de burgerbevolking afvuurt. Nederland steunt het recht van Israël op zelfverdediging, binnen de grenzen van het internationaal recht en proportionaliteit."

