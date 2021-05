Tussenstand: 53 - 6 voor Palestina. En als redactie hebben wij geen mening over de nieuwsfeiten die we uitzenden, maar we zien het Qassam vs Iron Dome festival toch het liefst na zonsondergang plaatsvinden want overdag zijn de beelden vrij saai. De ongeleide projectielen in Gaza gaan vandaag gestaag door met het afvuren van ongeleide projectielen. De Israelische luchtmacht gaat gestaag door met het asfalteren van de Gazastrook en het omleggen van zes Hamas-commandanten, het omploegen van commando-infrastructuur, tunnels, munitiedepots en lanceerlocaties.

Hamas heeft Israel een ultimatum gesteld. "Withdraw from Al AqsaMosque and Sheikh Jarrah or 100 times more rockets will be fired at 6pm towards new targets." Aangezien er voor 18:00 waarschijnlijk in totaal al zo'n 2000 raketten zijn afgevuurd, rijst de vraag toch of Hamas - zeker na Israels luchtaanvallen - inderdaad nog ergens 200.000 extra raketten hebben liggen. We durven bluf te vermoeden.

Bibi lijkt op zijn beurt niet onder de indruk en stelt dat dit nog maar het begin is. "We've killed senior Hamas commanders, including the chief of their Gaza brigade, and this is only the beginning. They will be dealt blows they never even dreamed of."

In etnische breuklijn-stad Lod is inmiddels een ongekende politiemacht op de been en in Jeruzalem is de gezelligheid ook tot nader order opgeschort. En in Den Haag GAAT HET DEZELFDE KANT OP. Live operational updates van de AIF leest u hier, Times of Israel liveblog hier. Meer beeld & geluid na de breek.

Instant Update: 53 - 7, want er is een 6-jarig Israelisch jongetje gedood door een raket.

