Overigens gaat nu een soort van meme rond dat Israel niet bestaat en een kolonisten staat is. Vreemd. Want is "Palestina" niet hetzelfde?



Ten eerste heeft historisch gezien een koninkrijk Israel bestaan. Het huidige gebied van Israel en Palestina beslaat Judea, vernoemd naar... juist ja.



Anyway, de naam Palestina is vaag te herleiden. De Bijbel denkt dat het afgeleid is van de Filistijnen. Een van de zeevolkeren die het einde bracht aan de eerste concert der naties (bronze age collapse). Al heette het gebied officieel Canaan geloof ik (huidige Gaza strook zeg maar).



Palestina werd pas officieel in gebruik genomen door de Romeinen. Die de joden wilden straffen voor hun zoveelste opstand (2e tempel werd toen gesloopt). Judea werd opgenomen in de provincie Syrië-Palestina, de joden gingen voor de 2e maal in ballingschap. Overigens heeft deze Palestina vrij weinig tot niets te maken met de Arabieren, die nog niet in het gebied woonden. Arabieren waren in die tijd een obscuur semi-nomadisch volk, grotendeels heiden (en een deel joods) aan de rand van het keizerrijk.



Palestina zou uiteindelijk veroverd worden door de Arabieren na de dood van profeet Mohammed. Die de tempelberg als heilig had verklaard voor zijn nieuwe religie. Overigens toen hij overleed is volgens mij het verhaald dat hij opgehaald werd in Mekka door een gevleugelde man-leeuw-ding te grootte van een 747, en in een dag naar Jeruzalem vloog, waarna ze als een raket naar de maan werd geschoten (ja dit geloven moslims onironisch).



Het gebied zou een paar van handen verwisselen door verschillende groeperingen. Uiteindelijk zouden de Ottomanen het gebied van de Mammelukken veroveren in de 16e eeuw, en de naam Palestina aanhouden. Daarna verdween alle interesse in 'het heilige land' voor eeuwen. Met als enige 'hoogtepunt' het bezoekje van EUropese grootste bendeleider aller tijden Napoleone Buonaparte die tegen de Ottomanen vocht op dat moment.



Toen Mark Twain het heilige land bezocht na de Amerikaanse burgeroorlog (na 1865 dus) viel hem op dat het gebied vies, leeg, onvruchtbaar en aftands was. Letterlijk bewoond door wat schapenherders (moslims, dat wel). Waar komen al die miljoenen joden en Arabieren nu dan vandaan?



Nou simpel. Het gebied won weer aandacht door de Zionistische beweging, die o.a. na de Dreyfus affaire tot de conclusie kwamen dat EUropeanen hun nog steeds haten en een nieuw land zochten. Ze kwamen uit bij het voormalige Judea. Joden gingen daar land opkopen eind 19e/begin 20e eeuw en het gebied ontginnen. Dat trok dagarbeiders van omliggende landen aan, voornamelijk van Arabische afkomst.



Mijn conclusie is dat vrede onmogelijk is omdat verschillende religies het gebied claimen. Daar kom je nooit mee uit. Maar ook een conclusie, is dat zowel de huidige joden als Arabieren daar kolonisatoren zijn.