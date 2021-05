"—IDF Chief of Staff LTG Aviv Kohavi during his visit to an Iron Dome Aerial Defense System battery in southern Israel"

Tussenstand: 139 - 9 voor Palestina. Volgens Hamas' ministerie van Gezondheid bestaat hun dodental uit 39 kinderen, 22 vrouwen en zijn er nog eens 1000 gewonden. Eigenlijk verwachten we dat dit dodental nog sterk op zal lopen als alle slachtoffers van de IDF-misleiding die vooraf ging aan massa-bombardement van rammend volle Hamas-tunnels, maar die cijfers zien we vanzelf wel verschijnen. "“Hamas itself may not yet know” how many of its operatives were killed, the TV report said, adding that many Hamas commanders were believed to have been among the gunmen in the tunnels." Bij een specifieke luchtaanval zijn naar verluidt 10 leden - acht kinderen en twee vrouwen - van dezelfde familie Abu Hatab omgekomen, beelden van rouwende vader, nasleep en begrafenis hier. Daarbij zijn er aan de andere kant, in de West Bank, minstens 13 Palestijnen om het leven gekomen bij schermutselingen met de IDF. En dan nog die doodgeschoten Libanees die het met wat maten via de noordgrens probeerde.

In Israel lijken er sinds de 87-jarige en 50-jarige vrouw die doodvielen tijdens hun vlucht naar een bomkelder, geen nieuwe dodelijke slachtoffers meer bijgekomen. Het aantal Israelische gewonden is eigenlijk al het hele conflict onduidelijk, maar loopt waarschijnlijk ver in de tientallen.

De IDF meldde vandaag dat er sinds maandag 2300 raketten op Israel afgevuurd zijn. 380 daarvan kwamen in de Gaza strook zelf neer en zo'n 1000 werden onderschept door Iron Dome. Vaak wordt genoemd dat Iron Dome een onderscheppingspercentage van 90% heeft, maar deze ronde staat dat dus op slechts 52%. Israel telt (voor zover bekend) 10 Iron Dome-batterijen, elk met drie tot vier lanceerinstallaties die allen 20 interceptors af kunnen schieten voordat het systeem moet herladen. Fantastisch, maar dat volstaat geenszins als Hezbollah een noordfront opent. Hun arsenaal wordt geschat op zo'n 100.000 raketten en zij beschikken over platformen die veel meer raketten tegelijk af kunnen schieten.

Hamas claimt/waarschuwt dat het de beschietingen van Tel Aviv bereid is nog 6 maanden vol te houden. Live operationele updates van de IAF zelf leest u hier. Meer beeld en geluid na de breek.

Update: IAF saneert Al-Jazeera en AP, vernietigt kantoorgebouw 1 uur na evacuatie-waarschuwing omdat het intelligence assets van Hamas zou huizen. Beelden na breek.

The West Bank Story

Gesaneerd. Kregen een uur om te evacueren

Lokale makker van de Al-Aqsa Martyrs Brigades te West Bank waarschuwt dat IDF Nablus vanavond niet in komt

Een vrouwelijke "hammer in the night"

