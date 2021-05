Tussenstand: 181 - 10 voor Palestina. Hamas' ministerie van gezondheid meldt dat hun dodental bestaat uit 52 kinderen en 33 vrouwen. Volgens hetzelfde ministerie kwamen er bij een luchtaanval 26 mensen om, waaronder een baby en peuter van 1 en drie jaar oud. De meeste slachtoffers behoorden tot dezelfde extend al-Kawlik familie. Het is de dodelijkste gerapporteerde luchtaanval tot nu toe, de IDF heeft nog niet gereageerd op vragen omtrent deze specifieke aanval. Beelden van nasleep hier.

In Israel is gisteren een tiende dodelijk slachtoffer gemeld, de 55-jarige Gershon Franko, 55. "Franko’s sister told the Ynet website that he suffered from 100% disability and had other health issues, including pain in his legs that apparently prevented him from being able to get to a bomb shelter when the siren sounded." Het aantal Israelische gewonden is nog altijd onbekend, maar zojuist raakte er vier Israelische soldaten gewond door een Palestijns rijbewijs. Video van aanrijding hier, bestuurder gedood.

Inmiddels hebben Gazaanse belangenverenigingen vanaf maandag tot vanochtend 07:00 volgens de IAF 2900 raketten op Israel afgevuurd. 450 daarvan kwamen in de Gazastrook zelf terecht, 1150 werden onderschept door Iron Dome. Dat is een onderscheppingspercentage van slechts 47%. Gister schreven we dat dit veel lager is dan de alom genoemde 90%, maar er is een grote kans dat Iron Dome alleen onderschept als Gaza-raketten in een baan richting (dicht?)bewoonde gebieden vliegen. Aangezien 15,5% van Gaza's raketten al in de Gazastrook zelf terecht komt, is het niet onaannemelijk dat een groot deel van de raketten dat de Gazastrook wel verlaat, niet bijzonder dicht bij hun beoogde doelwit in de buurt komt. Het blijven immers ongeleide projectielen, en die raketten ook. Het onderscheppingspercentage ligt dus mogelijk veel hoger dan de naakte deelsom.

Want dat was toch wel hét regionieuws van gisteren. Bovenstaand ziet u beelden van de eigenaar van de al-Jalaa-toren aan de lijn met de IDF-klantenservice. Enige tijd later wordt het gebouw na een vrij kalme (zie beelden onderaan topic) evacuatie uitgegumd. Iedereen heel boos natuurlijk, en de optics zijn ook wel wrang. Maar na de breek getuigenissen van een oud-woordvoerder van Obama, een oud-verslaggever van Associated Press en communicatie vandaag tussen de Israelische overheid en Associated Press en Al-Jazeera, die de onderstaande IDF-toelichting aannemelijk maakt:

"Yesterday, we targeted an important base of operations for Hamas' military intel in Al Jala Tower in Gaza. The base gathered intel for attacks against Israel, manufactured weapons & positioned equipment to hamper IDF operations. We warned civilians in the building about our strike out of concern for their safety & gave them enough time to safely evacuate. Hamas & Islamic Jihad used this time to take items out of the building. We were willing to pay that price to not harm any civilians. Hamas chooses to hide among civilians as it carries out attacks against Israel. This choice does not grant Hamas terrorists immunity from IDF strikes. We will continue to operate in order to defend the people of Israel."

Verzint de IDF dit in zijn volledigheid en riskeerde het zonder enige echte reden een vervreemding van Bidens regering? Onwaarschijnlijk. Al ligt het natuurlijk allemaal wel een stuk subtieler dan dat je bij de lift kon zien op welke etage Hamas Inlichtingen & Partners zat.

De president van Associated Press Gary B. Pruitt zegt onderstaand dat: "We've been in that building for 15 years. (...) We had no clue that that building was used by Hamas in any way. And of course, we would have never been in that building with our bureau, had we any sense of that." Elders zei hij: "We have had no indication Hamas was in the building or active in the building. This is something we actively check to the best of our ability. We would never knowingly put our journalists at risk."

Ja, kijk. Politiek gezien is Gaza een soort Iran, sinds 2006 onder het absolute bewind van Hamas (hier VICE-docu Crime and Punishment in the Gaza Strip uit 2012) en wat splintergroeperingen die af en toe een lancering bijdragen. Associated Press zit even lang in dat gebouw als dat Hamas aan de macht is.

En het is categorisch uitgesloten dat een theocratisch bewind daar (in tijden van conflict) niet af en toe komt buurten, en het is categorisch uitgesloten dat de president van het AP daar niets vanaf wist.

Eerst dit bericht vandaag in The Jerusalem Post. "Israel shared intelligence with the US showing how Hamas operated inside the same building with the Associated Press and Al-Jazeera in Gaza, officials in Jerusalem said on Sunday. (...) “We showed them the smoking gun proving Hamas worked out of that building,” a source close to Foreign Minister Gabi Ashkenazi said. “I understand they found the explanation satisfactory.”"

Dan onderstaand, oud-Obama-woordvoerder Tommy Vietor die toch wel heel weinig ruimte voor interpretatie overlaat. Gesprekken met mensen die in het gebouw werkten, vat hij als volgt samen: "Last thought on this...I'm sure Hamas offices were in that building & that they purposefully co-locate operations with civilians. But that is not a new problem. And if the IDF wants to claim that the military effort is targeted, precise, etc...then you shouldn't hit that building."

Kortom, volgens zijn getuigen zat Hamas inderdaad gewoon in dat gebouw.

En dan dit grondleggende artikel van een een oud-AP-verslaggever in 2014 in The Atlantic:

"International organizations in the Palestinian territories have largely assumed a role of advocacy on behalf of the Palestinians and against Israel, and much of the press has allowed this political role to supplant its journalistic function. This dynamic explains the thinking behind editorial choices that are otherwise difficult to grasp (...)", zoals (...) "the idea that Hamas’s development of extensive armament works in Gaza in recent years was not worth serious coverage despite objectively being one of the most important storylines demanding reporters’ attention."

"When Hamas’s leaders surveyed their assets before this summer’s round of fighting, they knew that among those assets was the international press. The AP staff in Gaza City would witness a rocket launch right beside their office, endangering reporters and other civilians nearby—and the AP wouldn’t report it, not even in AP articles about Israeli claims that Hamas was launching rockets from residential areas. (This happened.) Hamas fighters would burst into the AP’s Gaza bureau and threaten the staff—and the AP wouldn’t report it. (This also happened.) Cameramen waiting outside Shifa Hospital in Gaza City would film the arrival of civilian casualties and then, at a signal from an official, turn off their cameras when wounded and dead fighters came in, helping Hamas maintain the illusion that only civilians were dying. (This too happened; the information comes from multiple sources with firsthand knowledge of these incidents.)

Colford, the AP spokesman, confirmed that armed militants entered the AP’s Gaza office in the early days of the war to complain about a photo showing the location of a rocket launch, though he said that Hamas claimed that the men “did not represent the group.” The AP “does not report many interactions with militias, armies, thugs or governments,” he wrote. “These incidents are part of the challenge of getting out the news—and not themselves news.”"

Die Hamas-raketlancering naast het AP-kantoor staat onderstaand overigens zelfs op beeld.

Als kennissen van oud-Obama-woordvoerder Tommy Vietor, die in dat gebouw werkten, bevestigen en wisten dat Hamas-leden in dat gebouw opereren. En als het inderdaad klopt dat het AP en Al-Jazeera genoegen namen met het door Israel getoonde bewijs. Hoe geloofwaardig is het dan dat de AP-president dit niet weet?

Of hij is inmiddels van opvatting veranderd. Of hij liegt. Of zijn ondergeschikten houden informatie voor hem achter. Hij zit zelfs immers gewoon in New York. Maar de IDF-claim geloven we inmiddels maar gewoon.

