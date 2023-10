Ik heb hier uiterst spaarzaam gereageerd op de gebeurtenissen in Israël dit weekend. Maar ik wil hier nu in het café wel iets kwijt over hoe ik over de hele kwestie denk. Mijn grondgedachte is altijd: wat verschrikkelijk! Er zullen over en weer weer slachtoffers vallen die er ook niets aan kunnen doen, en die ook het liefst rust en vrede willen. Dat geldt voor Oekraïne, het geldt nu voor Israël en Gaza, het geldt voor tig Afrikaanse 'shithole countries', etc.

En als ik dan uiteindelijk gedwongen wordt te kiezen, kies ik voor Israël, hoewel het bij mij totaal geen kwestie is van ''My country, right or wrong''. Er was voor deze gebeurtenissen natuurlijk heel veel angstaanjagends aan de hand mbt de rechtsstaat daar. Maar goed, deze aanval van Hamas - ik hoef alle gruwelijkheden niet op te sommen; iedereen kent ze onderhand wel - is m.i. puur terrorisme. En Israël zal dat niet over zijn kant laten gaan, net zo min als 21 jaar gelden de VS 9/11 over zijn kant liet gaan. En dat zal weer meer onschuldige slachtoffers opleveren.

Maar waar ik me dood aan erger, zijn al die 'steunbetuigingen' en 'juichfeesten' in de diverse Europese (hoofd)steden - ook in Rotterdam en Den Haag - van moslims die die moordpartijen van Hamas toejuichen. Dan denk ik: ''Wat doe je in mijn land? Flikker dan lekker op naar die contreien''.

En ik erger me aan de linksistische apologeten die de acties van Hamas verdedigen als ''legitiem verzet tegen de bezetting''. Zie bv zo'n hallucinant artikel op de Joop van Anja Meulenbelt (feministe uit het jaar Kruik), die het uitsluitend over de 'misdaden' van Israël heeft, geen woord over het barbarisme van Hamas. En de comments van sommige reageerders op de Joop waar de honden geen brood van lusten. De half-seniele oldtimer Han vd Horst verraste me positief door een voor zijn doen tamelijk genuanceerd commentaar. Een kwoot van Vd Horst waarbij ik instemmend zat te knikken:

"Hamas zal trachten verontwaardiging te wekken met beelden van burgerslachtoffers, die ongetwijfeld op grote schaal zullen vallen als gevolg van Israëlische tegenacties. Al Jazeera interviewde een strijdbare inwoner van Gaza stad, die vertelde dat de burgers alleen maar hun weerstandsvermogen hadden want schuilkelders waren er niet. Opmerkelijk is dat voor een stad die beschikt over een groot ondergronds gangenstelsel met fabriekshallen voor wapenproductie.''

Dat moest ik toch even kwijt. Sorry, ik weet dat het stamcafé juist een plaats is om even met een drankje en muziekje te 'chillen'. Maar dat kan hier nog ruimschoots, denk ik.