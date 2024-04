Ze hebben altijd wel over de Joden en zo, maar de antisemieten, dat zijn ook geen lieverdjes. Daarom dragen er dus allerlei lui een oranje keppeltje tijdens Koningsdag want we zijn immers allemaal oranje of zoiets. Wie er ook al tijden opstaan tegen antisemitisme, zijn de boven-ons-gestelden in Den Haag, dus vroegen wij (nou ja, Tom Staal) ons af of er nog iemand deze Koningsdag een oranje hoofddeksel op zijn kop zet.