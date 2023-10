Zoals u allen ondertussen wel weet houd ik me de laatste tijd wat afzijdig van GS. Niet omdat ze geen goede nieuwsgaring zouden hebben, in tegendeel! Maar omdat alle ellende gewoon ziek-, en woest-makend is. Het. Houdt. Maar. niet. Op. Echter, in het aangezicht van het Kwaad kan en mag je niet zwijgen. Vandaar nu weer een baksel uit de bijkeuken. Wat we in Israël zien is al erg genoeg. Ik kan me nog geen begin van een voorstelling maken hoe het is om te moeten leven met de constante dreiging van terrorisme en afzichtelijke barbaarsheid, terwijl je eigen volk grossiert in Nobel Prijzen voor het verbeteren van zaken voor de mensheid.

Maar wat er dan vervolgens hier in Europa gebeurt is zo mogelijk nog lelijker. Hordes die, grof misbruik makend van onze gastvrijheid, feestend over straat trekken om het barbarisme en het letterlijk afslachten van volstrekt onschuldigen te vieren. Ondertussen durven lieden als de burgemeester van Den Haag met het angstzweet in de bilnaad en een mond vol meel niet te vlaggen waar ze pal zouden moeten staan voor onze steun aan Israël. Op Twitter wordt vervolgens schrijnend duidelijk wat 40+ jaar linkse indoctrinatie op school heeft gedaan met de geschiedkundige kennis van mensen. Mijn hemel, wat een ontgoocheling. De NOS zou vandaag nog moeten worden ontmanteld. Ze voldoen namelijk niet aan hun belangrijkste opdracht; het nieuws zo neutraal mogelijk, a-politiek, en vanuit alle hoeken belicht bij ons thuis brengen. Het is een hol propaganda kanaal waar Stalin zich de vingers nog bij zou hebben afgelikt.

Trump werd tijdens zijn presidentschap belachelijk gemaakt toen hij zei dat de Iran-deal het domste was dat de EU kon doen, en dat men beter op de schreden zou terugkeren. Nu blijkt, ongeacht wat we verder van Trump mogen vinden, dat de man het wederom goed zag. Er ìs met lieden als de Ayatollahs in Iran geen normaal verkeer mogelijk. Ze zijn enkel uit op moord, doodslag en aanverwante ellende. Dat gaan staan financieren is als je eigen graf graven, ook alvast de bloemen en koffietafel maar op orde brengen om daarna de beul zijn gereedschap te bekostigen.

Ook even een kleine dankzegging vanuit de States. Via mij kijken ze daar op GS mee met wat er in Israël gebeurt, om voor hen persoonlijke redenen waar ik verder niet over zal uitweiden. Net zoals hier, wordt ook daar niets, of heel weinig getoond. En wat er getoond wordt is van dezelfde misleidende orde als wat de NOS-sen en RTLs ons hier voorschotelen.

En als laatste wil ik jullie op de Roze Burelen even een enorme pluim in den k0ndT geven voor jullie goede verslaggeving. Daarom ook van mij een bescheiden bijdrage aan de Roze Oorlogskas.

*Nu de interne reactor wat kalmerend Boron voeren gaat