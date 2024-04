De-escalatie heeft veertien eeuwen niet gewerkt

Palestinians buy and sell at an open market in Rafah in the southern Gaza Strip on April 9, 2024, ahead of Eid al-Fitr, which marks the end of the Muslim holy fasting month of Ramadan, amid the ongoing conflict between Israel and the Palestinian Hamas group (AFP).

De Iraanse theocratie staat klaar met een vergeldingsaanval en andere landen staan klaar dat weer te vergelden. De zandbak blijft eeuwig een kruitvat. Wie begonnen is wordt aan de ene zijde regelmatig vergeten, de andere zijde viert de eerste veldslag bij Banu Qaynuqa uit 624. Een gevalletje eerwraak waarbij een jood het leven liet. We stapelen al veertien eeuwen jaar vergelding op vergelding. Het internationale antwoord op deze geweldscyclus is eentonig en ingehaald door de realiteit. Zelfs Muammar Gaddafi stelde in maart 2008 de pijnlijke vraag waarom Gazastrook in de periode 1948 tot 1967 niet een stabiele staat werd. De Arabieren werden met rust gelaten, maar hun onderlinge ruzies blokkeerden de ontwikkeling van de Gazastrook en de Westelijke Jordaanoever tot zelfstandige staten. De latere poging uit 2005 begon met een totale terugtrekking van kolonisten en de laatste vrije verkiezingen in de Gazastrook. Ze werden niet meer onderdrukt door Egypte of Israël, maar binnen een jaar door Hamas. Die poging eindigde op 7 oktober 2023. De haat en wreedheid, direct gericht op kinderen, jonge vrouwen en bejaarden uit de joodse burgerbevolking, bewezen dat vrede ver weg is. Israël eist de onmiddellijke vrijlating van kinderen, vrouwen en bejaarden die inmiddels zeven maanden gegijzeld worden. Hamas wil die ruilen tegen honderden moordenaars, daar zie je al een klein verschilletje in prioriteiten. De vraag is alleen of er nog genoeg gegijzelden in leven zijn om te ruilen. Wie de geschiedenis niet wenst te herhalen, zal deze moeten kennen, een kleine bloemlezing:

A Palestinian vendor prepares falafel at an open market in Rafah in the southern Gaza Strip on April 9, 2024, ahead of Eid al-Fitr, which marks the end of the Muslim holy fasting month of Ramadan, amid the ongoing conflict between Israel and the Palestinian Hamas group (AFP).