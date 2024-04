Hamas leader Ismail Haniyeh learns that three of his sons were killed and responds: "I thank Allah for the honor that my children and grandchildren have been martyred." And therein lies the problem. A father should aspire for his children to live in peace, not die for jihad.

Een foto van zijn drie zoons Hazem, Amir and Mohammad Haniyeh ziet u hier. Volgens de IDF en Shin Bet was Amir een "squad commander in the Hamas military wing, while Hazem and Mohammad Haniyeh were lower-ranking operatives, also in the military wing. The IDF said that the trio were “en route to carry out terror activity in the area of central Gaza” when they were struck."

Als dat zo was dan had het drietal vreemd genoeg ook vier van hun eigen kinderen bij zich in de auto, want er werden in dezelfde aanval vier van Ismails kleinkinderen gedood; drie meisjes en een jongen. Nou, bedankt opa in Qataarse weelde.

Opmerkelijk detail rondom zo'n hooggevoelige aanval terwijl er nog steeds """onderhandeld""" wordt over Israëlische gijzelaars: "According to Hebrew media reports, the strike on Haniyeh’s three sons was approved by a colonel in the IDF’s Southern Command and was not discussed in the war cabinet ahead of time. (...) An Israeli official told The Times of Israel that Prime Minister Benjamin Netanyahu and Defense Minister Yoav Gallant were not informed in advance of the strike."

Hoop gedoe gisteravond ook ineens nadat Bloomberg meldde dat volgens bronnen bekend met de inlichtingen "the US and its allies believe major missile or drone strikes by Iran or its proxies against military and government targets in Israel are imminent." En dan meldde Reuters ook nog eens dat Iran het luchtruim had gesloten voor "militaire oefeningen" - maar dat was dus ook niet waar.

We blijven alhier voorlopig bij onze analyse dat Israël het gisterochtend aandurfde Iran te waarschuwen dat "Als Iran ons vanaf het eigen grondgebied aanvalt, zullen wij doelen op Iraans grondgebied aanvallen", omdat ze wisten dat Iran af zou zien van aanvallen met kruisraketten vanaf eigen bodem.