Onder zwaar Israëlisch protest is Gaza een jaar of wanneer was het, 20 geleden verlaten door Israel. Nederzettingen zijn ontruimd, alles is achtergelaten, met het doel om de Gazanen zelfbestuur te geven en hopelijk enig uitzicht op een eigen staat en vrede. Daar leek het in eerste instantie inderdaad naartoe te gaan. Miljoenen en nog eens miljoenen aan hulpgeld is er naar Gaza gegaan, er is een vliegveld aangelegd, een haven, scholen, ziekenhuizen, alles van internationaal hulpgeld. Het was een grote politieke gok van Israel om Gaza te verlaten, maar het leek eventjes een succes te worden.

Helaas wist hamas in no time een dictatuur te vestigen en sindsdien is het uitsluitend ellende. Toenadering heeft plaatsgemaakt voor een ISIS-achtig bestuur geleid door Iran op de achtergrond. Het volk van Gaza heeft geen keuze en is vaak evengoed slachtoffer van deze ellende, hoewel er helaas ook veel steun is voor Hamas.

De grote vraag is of Israel er goed aan deed Gaza te verlaten en eigenlijk heb je meteen ook een antwoord op de vraag of totaal zelfbestuur en het verlaten van de bezette gebieden een goede weg naar vrede zou zijn.