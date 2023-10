Hoe triest ook: dit is een goed moment om wijd en zijd en definitief te erkennen dat de islam een invasieve exoot is met bijbehorend vernietigend gedrag. Er zijn uiteraard vele lieve en vredige mensen die in de islam geloven, maar de ideologie is er enkel en alleen op gericht om alles en iedereen overal onder controle te houden. Dat mogen we nimmer accepteren. De blanke deuger die nu nog 'islam is vrede' en 'ja maar" zegt, begaat een afgrijselijk verraad aan de lange en trotse westerse geschiedenis, waar de islam wat mij betreft niet bij past.