Zommerborrel VrijMiBo met Muse, Willow Avalon, Butthole Surfers en koude granaten
Het is weekend!
Het is een snoeihete dag en snoeihete dagen zijn bedoeld om thuis te komen (of in dit geval: op GSHQ te blijven), de koeling open te peren en er een paar van die koude granaten eruit te rapen. Cola, prikwater, sinas, Aperolletjes, het is allemaal leuk en aardig, maar op zo een dag werkt er gewoon helemaal niks beter voor het lijf dan een ijskoude bak pils, wat de Gezondheidsraad mag roepen. In dat kader hebben we vanavond de GeenStijl Zomerborrel met genieters & gajes, en de GeenStijl Zomerborrel gaat in tegenstelling tot Defqon gewoon dóór. Wij hebben een prachtige airco, alsook een enorme koelmachine met een heleboel koude knakkers. En nu het toch vrijdag is: er is wat nieuwe muziek van Muse (nooit begrepen), Willow Avalon (heel lekker, nummertje hieronder met Jason Isbell), Temples (rock), Butthole Surfers (Nirvana-tijd) en snoeiharde Texas-country van Cody Johnson. Prettig weekend. En be nice enzo.
Willow Avalon (lekker man)
Hydration break pic.twitter.com/x9GWDD3C8z— Art Vandelay (@chapmanj100) June 18, 2026
The Monterrey stadium in Mexico pic.twitter.com/H83wcNEM7x— non aesthetic things (@PicturesFoIder) June 26, 2026
Derek Walcott - Midsummer, Tobago
A bridge,
scorched yellow palms
from the summer-sleeping house
drowsing through August.
Days I have held,
days I have lost,
Temples (rock)
Butthole Surfers (rock)
Cody Johnson (Texas country)
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