"Het Oekraine-beleid net voor en na 2014 had imho minder provocatief gekund waarmee een grote crisis met Rusland wellicht was vermeden."

Lulkoek. en.kremlin.ru/events/president/news/66...

Erg vermoeiend dat 'waren we maar wat liever tegen Rusland geweest' gewauwel.

Het is exact andersom. Wij zijn decennia veel te coulant en aardig geweest tegen de Russen. We hadden eigenlijk al in 1945 moeten opstomen naar Moskou en de hele Sovjet-Unie moeten bevrijden. Inclusief alle "Russische" deelrepublieken (lees kolonies).

Het enige waar je gelijk in hebt is dat onze politici maar al graag de "kikker" speelden voor de "schorpion" dat Rusland is.

"A scorpion wants to cross a river but cannot swim, so it asks a frog to carry it across. The frog hesitates, afraid that the scorpion might sting it, but the scorpion promises not to, pointing out that it would drown if it killed the frog in the middle of the river. The frog considers this argument sensible and agrees to transport the scorpion. Midway across the river, the scorpion stings the frog anyway, dooming them both. The dying frog asks the scorpion why it stung despite knowing the consequence, to which the scorpion replies: "I am sorry, but I couldn't resist the urge. It's in my nature.""