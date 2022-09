Geruststellend dit. U kunt deze winter kiezen uit de opties A) honger B) kou of C) dood door bloempotkachel en het kabinet, u weet wel, de mensen die afgelopen zomer nog kalm aan deden over uw koopkrachtverlies, is "geschrokken" van de de nieuwste inflatiecijfers. Oepsie de poepsie. Dat hadden ze niet verwacht natuurlijk. Dat alles wel duurder wordt, maar niet goedkoper. En dat in een land, waar de armste 30% vorig jaar nog armer werd, waardoor we samen met Letland, Griekenland en Kroatië de enige EU-landen zijn waar het risico op armoede significant groter werd. En dat was vorig jaar, toen alles ZEVENTIEN KOMMA EEN PROCENT GOEDKOPER was dan nu. Over EU-rijtjes (eurozone) gesproken: alleen in Estland, Letland en Litouwen was de inflatie deze maand hoger dan in Nederland. Buurlanden België (12,0%) en Duitsland (10,9%) doen het significant beter, terwijl de knoflookvreters in Frankrijk (6,2%), Spanje (9,3%) en Italië (9,5%) ons straal uitlachen. Zelfs in Griekenland (weet u nog? haha, Griekenland) is de inflatie met 12,1% een stuk lager dan hier. We slaan een internationaal pleefiguur en de overheid doet niets. Dat is schrikken.

