Nogal veel, maar niet onmogelijk. Aan de andere kant verdient de vrouw in het voorbeeld 46.000 euro per jaar, terwijl er ook zat werknemers zijn die maar 36.000 per jaar verdienen en in datzelfde schuitje zitten. Dus ook met een veel lager inkomen krijgen zij geen of weinig toeslagen en subsidies. In mijn omgeving heb ik ook wel gezien dat mensen niet eens weten waar ze recht op hebben; of bang zijn om (net als de ouders in de toeslagenaffaire) aan het eind van het jaar ineens keihard beboet te worden.

Die Wendy geeft zelf al aan dat ze slechts een enkel voorbeeld geeft en dat er 1001 andere mogelijkheden zijn. De kern van haar betoog is echter duidelijk; door die toeslagen hebben mensen met een bijstandsuitkering netto meer te besteden dan hun werkende buren. En dat is best een probleem, dat is op lange termijn naast onrechtvaardig ook gewoon funest voor de samenleving.