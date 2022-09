Dit wordt natuurlijk een fiasco. Dat kun je van te voren zien aankomen. Men wil koste wat het kost voor zoveel mogelijk mensen de prijs zo hoog mogelijk houden omdat demense van het gas af gedwongen moeten worden. Nou sommigen gaan hierdoor dus kopje onder, en daarvoor komt dan een stroppenpot.

Maarrrrr..... Wie bepaald dan wanneer je het niet kan betalen. Een bijstandsmoeder met een rekening van 800 euro gaat kopje onder. Een 2 keer modaal verdiendend iemand met dito vaste lasten kan het misschien ook niet meer betalen bij 800 euro. Maar andere 2 x modalers kunnen misschien wel 1200 euro ophoesten. Omdat ze alleenstaand zijn, niet op vakantie gaan en geen auto hebben omdat ze 1 km van hun werk af wonen.

Als ze zeggen: "Ok laat maar zien dat je bankrekening onvoldoende is" of iets dergelijks, is dat natuurlijk vragen om fraude.

Dus zal er een controle moeten plaatsvinden, vooraf. En vooraf kan niet, want de mensen zitten immers in de schulden. Achteraf kan ook niet, want het valt amper achteraf nog a) te bepalen: stond jij vorig jaar november wel of niet in de schulden? b) het geld valt sowieso niet terug te halen.

Dus linksom of rechtsom gaat dit een fiasco worden.