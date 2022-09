In burger al een fervent vliegreiziger, en in functie wordt het er niet minder op, maar dan voor het klimaat natuurlijk. Want hij zit binnenkort dan misschien wel hoogstpersoonlijk als begrenzer in uw thermostaat, maar tot die tijd heeft-ie de wereld te redden, en die red je niet vanuit de Plenaire. Rob Jetten is 21 en 22 september niet bij de Algemene Publieke Beschouwingen - zo liet hij per brief vanuit Indonesië weten - omdat hij dan op het Global Clean Energy Forum te Pittsburgh is, alwaar "voor Nederland belangrijke onderwerpen als waterstof, bio-energie en transport op ministerieel niveau worden besproken".

Weet je waar op 21 en 22 september ook voor Nederland belangrijke onderwerpen als waterstof, bio-energie en transport op ministerieel niveau worden besproken? De Algemene Publieke Beschouwingen! Kortom, weer een D66-griepje op sleutelmomenten en dat leidt tot woede bij 's lands volksvertegenwoordigers - niet te verwarren met parlementsleden.

En tuurlijk, bij de APB is alleen de premier namens het kabinet aan het woord en zitten z'n officieren er alleen zwijgend naast, dus inhoudelijk maakt het eigenlijk niet uit. Maar veiligheid is een gevoel en politiek is perceptie!

Pieter BOOS