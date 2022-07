In de media gaat het vaak over symptomen. Die moet je vertellen. Daar kan je wat mee doen. Maar je moet ook weten wat er aan de hand is. Te moeilijk voor de media. Je moet echt zoeken naar onderzoeksjournalistiek tegenwoordig. Misschien is dat wat ze bij journalistiek leren, anders is het niet te begrijpen: niet moeilijk doen, geen waarom-vraag of hoe-vraag anders snapt de bevolking het niet meer. Wat een belediging.

Toeslagen vinden we nodig omdat zonder die toeslagen de levensstandaard te laag kan worden als je op minimum loon zit. Dan kunnen mensen geen huis, eten en zorg meer betalen. Laat staan onderwijs en recht. 19e-eeuwse praktijken. Dan kun je wachten op een nieuwe socialistische revolutie, want anders wordt Nederland een armoeiige corrupte vieze bende met een bevolking aan de drank en de drugs want het maakt toch niet meer uit.

Maar eigenlijk erken je met toeslagen dat het minimumloon te laag is. Of de minimum bestaanslasten te hoog. Toeslagen zouden niet nodig moeten zijn als het goed is.

Maar dus moet je iets vinden over een minimale levenskwaliteit en vrijheid. Het probleem is dat de VVD daar niets mee wil. Dat moet allemaal een beetje vanzelf gaan. Dus vinden ze nergens iets van. En als de vrije markt het niet voor ze oplost dan beginnen ze te glimlachen en de andere kant op te kijken.