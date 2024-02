Het zal allemaal wel een truc zijn of een soort 3D Politieke Chess waar we geen bal van snappen maar wandelende dossiermap Pierke Omtzigt gaat nu dus 'in gesprek met de achterban om te horen wat die vindt van een rechts meerderheidskabinet'. Dat gebeurt op 16 en 22 februari. We zitten 80+ dagen na de verkiezingen, niemand weet waar we aan toe zijn, wat er gaat gebeuren, wie wel serieus in die gesprekken zit, wie niet, wat de plannen zijn, hoe we ervoor staan, waarom er gestaakt is ('financiën'?), waarom er überhaupt gepraat is en waarover, en bij NSC weten ze het zelf ook niet zo goed. De ene helft vindt dit en de andere helft vindt dat. Maar ga lekker rustig je leden bijpraten hoor, wij wachten wel.