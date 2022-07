De tijd van stille autoritten is voorbij!

Gaan dingen de goede kant op? Technisch gezien wel en dat is het vernoemen waard wat soms leidt goed nieuws tot nog meer goed nieuws. De inflatie is in juni zowaar gedaald - dus niet de stijging is gedaald, maar de daadwerkelijke inflatie. En het is dan wel een "eerste raming op basis van nog onvolledige brongegevens" en dan is het ook nog eens een Europese meting maar nou en man. WE WINNEN WEER! "De inflatie in Nederland volgens de Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP) was in juni 9,9 procent, meldt het CBS. In mei was dat 10,2 procent." Nou, volgens ons telraam betekent dit dat het leven in juni al 0,3% beter was dan in mei.

We zijn simpelweg niet meer te stoppen want tegelijkertijd daalt het hypotheekbedrag voor het eerst in drie jaar. "Voor het eerst in drie jaar is het gemiddelde hypotheekbedrag gedaald, meldt adviesketen De Hypotheker vrijdag in zijn kwartaalbericht. Ook worden relatief meer hypotheken afgesloten voor een nieuw huis. „Dit wijst erop dat de huizenmarkt langzaam begint af te koelen”, luidt de conclusie van de adviseurs." In het tweede kwartaal van vorig jaar was het gemiddelde hypotheekbedrag €326.000, dit jaar is dat een schamele €322.000 - een daling van 1,2%.

Volgens De Hypotheker heeft de daling niets met hypotheekrente te maken maar was het onvermijdelijk "omdat we nu eenmaal een land van moeilijk mooie lullen zijn". En zoals dat werkt in de econometrie mag je die dalingen dus bij elkaar optellen en luidt de conclusie dat Nederlanders nu 1,5% [0,3% inflatiedaling + 1,2% hypotheekdaling] gelukkiger zijn.