Veestapel verloren rampspoed geboren Roos Vonk heeft gewonnen de Man hijst witte vlag. Een ongetwijfeld vrouwelijke redacteur van de NOS schrijft: "Vergeleken met een jaar geleden zijn we ongeveer een halve kilo minder vlees gaan eten. Daarmee komt de vleesconsumptie op het laagste niveau sinds de start van de metingen in 2005. (...) Vorig jaar was het totale vleesverbruik van Nederlanders 74,4 kilo. Dat is het karkasgewicht: het gewicht van het dier inclusief botten. Ongeveer de helft daarvan wordt daadwerkelijk opgegeten. Nederlanders eten dus volgens het onderzoek iets meer dan 37 kilo vlees per persoon per jaar." Schuld van het RIVM overigens, want de daling zette in rond corona toen het horecavlees wegviel, en het is nooit meer teruggekeerd naar pre-coroon. Dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier zegt dat de daling komt door toegenomen bekommering om het milieu en dierenwelzijn maar ZIJ ZEGGEN ZOVEEL ook al hebben ze waarschijnlijk gelijk en is dat helemaal geen slechte zaak. Of ligt het toch aan de explosieve stijging van deze teek die vleesallergie veroorzaakt?