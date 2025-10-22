achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

Nederland eet minste vlees in 20 jaar

nu je zin WOKE

Veestapel verloren rampspoed geboren Roos Vonk heeft gewonnen de Man hijst witte vlag. Een ongetwijfeld vrouwelijke redacteur van de NOS schrijft: "Vergeleken met een jaar geleden zijn we ongeveer een halve kilo minder vlees gaan eten. Daarmee komt de vleesconsumptie op het laagste niveau sinds de start van de metingen in 2005. (...) Vorig jaar was het totale vleesverbruik van Nederlanders 74,4 kilo. Dat is het karkasgewicht: het gewicht van het dier inclusief botten. Ongeveer de helft daarvan wordt daadwerkelijk opgegeten. Nederlanders eten dus volgens het onderzoek iets meer dan 37 kilo vlees per persoon per jaar." Schuld van het RIVM overigens, want de daling zette in rond corona toen het horecavlees wegviel, en het is nooit meer teruggekeerd naar pre-coroon. Dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier zegt dat de daling komt door toegenomen bekommering om het milieu en dierenwelzijn maar ZIJ ZEGGEN ZOVEEL ook al hebben ze waarschijnlijk gelijk en is dat helemaal geen slechte zaak. Of ligt het toch aan de explosieve stijging van deze teek die vleesallergie veroorzaakt?

TOEVAL?

Tags: vlees, 20 jaar, daling
@Spartacus | 22-10-25 | 17:30 | 68 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

Word de held van GeenStijl en word GeenStijl Premium. Dan ben je onderdeel van het roze legioen en kun je tevens genieten van:

  • Het befaamde roze kroontje
  • Een bannervrije website
  • Extra reaguurfuncties
  • Eerste rang bij acties
  • En bovenal: Jij houdt GeenStijl onafhankelijk!

Ik kies voor het volgende premium pakket:

Dat is € 9,89 korting!

Dit wil je ook lezen

MANNEN zijn KAMPIOEN KLIMAATVERANDERING dankzij VLEES en AUTORIJDEN

Manneeeeen heeeeuj (beeld: echte mannelijke mannenmannen die genieten van mannenmaaltijd)

@Zorro | 14-05-25 | 19:00 | 176 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.