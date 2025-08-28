Ook niet meer te betalen: vlees & zuivel
Dat voorspelt ABN AMRO in een nieuw rapport
Allemaal leuk en aardig die 10 nieuwe D66-steden, die 100.000 Timmermans-huizen danwel die Bontenbal-flats die traag door oneindig landschap gaan. Maar daarvoor betaalt u in Nederland straks wel de hoofdprijs voor een balletje gehakt, het sudderlapje danwel een fijne steak en/of een glaasje koeienmelk. Het onophoudelijke BOEREN TREITEREN door Uw Overheid heeft verregaande gevolgen voor uw etensbord. Steeds meer melkveehouders en slachterijen stoppen ermee, en dat gaan we terugzien in de schappen van de AH en Jumbo. Met als gevolg dat we steeds meer rare fake importvleesdingen uit onfrisse landen krijgen, en uiteraard gewapende bewakers bij de vleeswarenafdeling van uw super. Den Haag, BEDANKT!
