achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

Ook niet meer te betalen: vlees & zuivel

Dat voorspelt ABN AMRO in een nieuw rapport

Allemaal leuk en aardig die 10 nieuwe D66-steden, die 100.000 Timmermans-huizen danwel die Bontenbal-flats die traag door oneindig landschap gaan. Maar daarvoor betaalt u in Nederland straks wel de hoofdprijs voor een balletje gehakt, het sudderlapje danwel een fijne steak en/of een glaasje koeienmelk. Het onophoudelijke BOEREN TREITEREN door Uw Overheid heeft verregaande gevolgen voor uw etensbord. Steeds meer melkveehouders en slachterijen stoppen ermee, en dat gaan we terugzien in de schappen van de AH en Jumbo. Met als gevolg dat we steeds meer rare fake importvleesdingen uit onfrisse landen krijgen, en uiteraard gewapende bewakers bij de vleeswarenafdeling van uw super. Den Haag, BEDANKT!

Tags: vlees, zuivel, abn amro
@Pritt Stift | 28-08-25 | 18:00 | 264 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

Word de held van GeenStijl en word GeenStijl Premium. Dan ben je onderdeel van het roze legioen en kun je tevens genieten van:

  • Het befaamde roze kroontje
  • Een bannervrije website
  • Extra reaguurfuncties
  • Eerste rang bij acties
  • En bovenal: Jij houdt GeenStijl onafhankelijk!

Ik kies voor het volgende premium pakket:

Dit wil je ook lezen

MANNEN zijn KAMPIOEN KLIMAATVERANDERING dankzij VLEES en AUTORIJDEN

Manneeeeen heeeeuj (beeld: echte mannelijke mannenmannen die genieten van mannenmaaltijd)

@Zorro | 14-05-25 | 19:00 | 176 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.