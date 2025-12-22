Alles wordt wel duurder, maar soms ook goedkoper, bijvoorbeeld als het in de aanbieding is. En voor iedereen die De Strijd Om De Gehaktbal En Andere Carnivore Zaken nog niet heeft opgegeven betekent dat, dat dit een extra fijne week is. Een meevallertje, na een jaar vol tegenvallers. Een stukje zilveren rand aan een donkere wolk. Je zou haast zeggen: de zon gaat weer schijnen in de boodschappenmand. Hoe dan ook, hier is het goede nieuws: "Supermarkten stunten in aanloop naar kerst ruim drie keer zoveel met vlees als in een gemiddelde week, meldt stichting Wakker Dier. De organisatie spitte de kerstfolders door van de tien grootste supermarktketens. Als het aan die bedrijven ligt, wordt dit jaar weer vooral veel gegourmet tijdens de feestdagen" Nou. Als het aan ons ligt ook! Bedankt voor de informatie, Wakker Dier!