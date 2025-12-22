YES! Deze week extra veel VLEES in de aanbieding
Er is ook goed nieuws!
Alles wordt wel duurder, maar soms ook goedkoper, bijvoorbeeld als het in de aanbieding is. En voor iedereen die De Strijd Om De Gehaktbal En Andere Carnivore Zaken nog niet heeft opgegeven betekent dat, dat dit een extra fijne week is. Een meevallertje, na een jaar vol tegenvallers. Een stukje zilveren rand aan een donkere wolk. Je zou haast zeggen: de zon gaat weer schijnen in de boodschappenmand. Hoe dan ook, hier is het goede nieuws: "Supermarkten stunten in aanloop naar kerst ruim drie keer zoveel met vlees als in een gemiddelde week, meldt stichting Wakker Dier. De organisatie spitte de kerstfolders door van de tien grootste supermarktketens. Als het aan die bedrijven ligt, wordt dit jaar weer vooral veel gegourmet tijdens de feestdagen" Nou. Als het aan ons ligt ook! Bedankt voor de informatie, Wakker Dier!
Vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan
Game on
December 20, 2025
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Ook niet meer te betalen: vlees & zuivel
Dat voorspelt ABN AMRO in een nieuw rapport
Man koopt 8 blikjes cola. Schrikt zich de tering
uit de mailbox: de krimpflatie van de samenleving
MANNEN zijn KAMPIOEN KLIMAATVERANDERING dankzij VLEES en AUTORIJDEN
Manneeeeen heeeeuj (beeld: echte mannelijke mannenmannen die genieten van mannenmaaltijd)
A-merk Arjen Lubach SLOOPT A-merken op A-merk RTL4 over dure A-merk boodschappen
Maar gaan adverteerders nu Peter van der Vorst bellen?
SCHANDE. Fractievoorzitters Amsterdam aten KROKETTEN tijdens Week Zonder Zuivel En Vlees
Stadsbestuur belooft beterschap
Wakker Dier: 'DON'T EAT THE BUGS'
Wakker Dier eindelijk WAKKER Dier