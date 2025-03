Aap komt uit mouw bij alle HALVEER DE VEESTAPEL-roepers. Het ging helegaar niet om het klimaat, het ging uiteindelijk om het eigen bord op zondag. Rundvlees gaat nog duurderder worden omdat de rundveestapel krimpt, terwijl de vraag gelijk blijft. Economie-simsalabim: een biefstukje gaat in de supermarkt HEEL VEEL GELD KOSTEN, aldus een sectoranalist bij de Rabobank. Nou, mevrouwtje de sectoranalist bij de Rabobank. Wij analiseren de sector ook al een tijdje, en als je ergens geen biefstuk moet kopen is dat in de supermarktsector. Waterige anabole schoenzolentroep waarbij je blij mag zijn dat het geen paardenvlees is. Beter gaat u in de rij bij de (keur)slager staan. Ziet u ook eens een D66-er in het echt.