Neuzen dicht: mensen die in verschillende delen van Nederland dichtbij stinkende veehouderijen wonen gingen in 2022 naar de rechter om te procederen tegen de Staat vanwege teveel meurgeur. De rechtbank Den Haag oordeelde toen dat de balans tussen belangen van omwonenden en de intensieve veehouderij zoek was geraakt. De Staat ging echter in hoger beroep, maar het Gerechtshof Den Haag oordeelde in een arrest eind maart van dit jaar dat er bij twee omwonenden sprake is van een heuse MENSENRECHTENSCHENDING omdat de Staat ze onvoldoende beschermt tegen stank. Stankvrij leven als mensenrecht! Zo'n 1300 veehouderijen stinken zo erg (en dat is gemeten want er bestaat zoiets als een geureenheid) dat geen middel - zélfs geen luchtverfrisser - meer helpt om de stank te verdrijven, zo berekende Follow The Money. Wat betekent dat alleen de absolute noodrem overblijft: de veehouderijen moeten INKRIMPEN.

Toch laat PVV-staatssecretaris Jansen (OV en Milieu) FTM via zijn woordvoerder weten: "‘De uitspraak van het hof heeft alleen gevolgen voor partijen die betrokken zijn bij deze rechtszaak.’" en "in mogelijke nieuwe zaken zal de rechter kijken ‘naar alle omstandigheden van de concrete situatie’". Maar daar is advocaat Verbeek van de omwonenden het absoluut niet mee eens. Hij denkt met deze uitspraak ook andere veehouderijen te kunnen dwingen tot inkrimping. Dat betekent dus weer lekker veel rechtszaken op komst die boeren totaal kunnen slopen, nu niet met stikstofuitspraken in de hand, maar met deze 'stankuitspraak'. De advocaat van de omwonenden laat weten daar zin an te hebben dus het is wachten op de Vollenbroek van de geuroverlast om hem in te schakelen en een nieuwe tsunami aan rechtszaken tegen de Staat te ontketenen. Wij zetten vast een knijpertje op de neus.

Hele rapport (i.o.v. ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) over aanpakken geurhinder hierrr. Voor als u uw neus wat dieper in deze zaak wilt steken.