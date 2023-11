Fijn natuurlijk dat uw economie weer een beetje normaal doet, maar dat komt met een prijs. Nu de inflatie in november uitkwam op 1,6 procent (exclusief energie 4,1 procent) en de prijzen voor consumenten in november 1,1 procent lager lagen dan een maandje eerder is de spanning er wel af en hangt blauwe vogel-analist Wim van Voorhout zijn statistieken aan de wilgen. De man die in een turbulent inflatiejaar broodnodige duiding gaf aan de bizarre cijfers en extreme uitschieters, concludeert dat de piek achter ons ligt en we langzaam terugkeren naar normale economische tijden, waardoor hij weer meer tijd aan zijn geraniums kan besteden. Nu de prijzen niet langer de veel te dure pan uitvliegen en we vorige maand zelfs even negatief gingen (mede dankzij de nieuwe energieberekeningen van het CBS, meer daarover hierrr), zoekt u het zelf maar weer uit met die cijferbrij die het statistiekbureau maandelijks over ons uitstort. Het is tijd voor wat rust en dat gunnen we hem van harte. Bedankt Wim, het ga je goed.