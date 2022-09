Ik ben zo'n idioot die wel zijn hypotheek vorige maand volledig heeft afgelost, zonder daar per se voor te hebben moeten 'lijden'. Voor mij is het aan de ene kant maar een cijfertje. Maar de meesten verklaren je voor gek als je het doet, dat was ook op papier zo als alles jaren meezit en tot in het oneindige groeit.

Niemand weet hoe het economisch zal gaan de komende jaren, maar het kan wel eens onstuimig worden. Maar desondanks ben ik blij dat ik sinds vorige maand iig 'gratis' kan wonen. Belangrijkste is dat met het geld dat ik nu bespaar me totaal geen zorgen maak over de oplopende energierekeningen en/of stijgende prijzen qua voedsel.

Kan me voorstellen dat er een flinke groep huiseigenaren is die niet in staat was om af te lossen en/of het niet konden/wilden. Dan worden de maandlasten toch wel ineens behoorlijk hoog. Maar gelukkig hebben we de overheid nog, die uiteindelijk altijd de grote redder is ;)