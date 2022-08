Nederland heeft niet goed in de gaten dat alles nu alsnog wordt gelijkgeschakeld met de VS. Burgers van onder de 30 praten meer en meer als Amerikanen, puur omdat ze inmiddels met bijna dezelfde financiële problematiek opgescheept zitten. Het is niet alleen woke dat uit de VS komt. Het is het eeuwige "going from paycheck to paycheck" dat ook hier de klok slaat. De overheid is passief met een reden: globalistische herverdeling, rantoenering en gelijkschakeling komen tenslotte van buiten onze grens en het implementeren ook. Dat bedrijfswinsten blijven stijgen is daarbij geen klein neveneffect van ons uitgavepatroon, maar keihard beleid.

De beste graadmeter voor dit beleid is hoe de rijksoverheid gemeenten de vrijheid geeft of tot zaken dwingt. Wanneer het wonen in een gemeente exact te vergelijken is met hoe het in de VS gaat, dan is dat globalistische karwei van Rutte en co klaar. Dan hoepelen ze op en komt de volgende regeringsploeg die waarschijnlijk nergens meer op in gaat, zeer moeilijk te bereiken is en slechts achter de schermen de status quo voortzet.