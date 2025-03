Pik in, het is winter. Dit warmterecord hebben we alvast. Op de Weerplaza-kaart EXTREMEN zien we de Avocado des Doods hangen in het midden des lands. Wat een heerlijk tuinweer, dingen naar de stortbrengenweer, boompjesplantweer, houthakweer, boodschappenweer, compostverdeelweer, nudistenweer, terrasweer, vrouwenmarsweer, wielrennenkijkenweer en kinderboerderijweer. En wie komt zo een feest dan weer verpesten? Juist, Marco Verhoef, van de NOS: "Ik wil de sfeer niet bederven en geniet er zelf ook volop van, maar dit wordt natuurlijk mede mogelijk gemaakt door de klimaatverandering." Bedankt Marco, hele sfeer bedorven en dag alsnog naar de klootn. Wees toch een keer tevreden, verdorie nog an toe.