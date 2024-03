Dus het idee is om kinderen van rijke ouders (lees ouders die in hun kind willen investeren) de privé-bijlessen te ontzeggen. Als er iets moet gebeuren op gebied van bijles, dan moet dat via de school zodat elk kind er toegang tot heeft. Impliciet betekent dit, omdat als de scholen dit door het lerarentekort niet kunnen, dat geen enkel kind bijlessen zal krijgen. Nog even los hoe de overheid zo’n bijlesverbod zou moeten handhaven, geeft het wel de meest simpele en duidelijke omschrijving van socialisme: gelijkheid op het laagste niveau.

Over het onderwerp socialisme kan veel worden geschreven. Dit kan op een zeer complexe manier gedaan worden, door kapitaalsallocatie, prijsmechanismes, de multiplier, trickle down effect, Laffer-curve, MMT en dergelijke erbij te halen, maar het kan ook simpeler worden weergegeven. Zo kwam vorige week het bericht in het AD dat kinderen van rijke ouders niet meer op bijles moeten want dat maakt het verschil met de kinderen van niet rijke ouders groter en dat maakt kinderen kapot!

En dit gaat een samengesteld effect hebben. Net zoals een spaarrekening rente op rente genereert, of een investering rendement op rendement, brengt het investeren in kinderen ook een samengesteld rendement op. Waar “gelijkheid op het laagste niveau” de simpele beschrijving is van socialisme, is het uitstellen van consumptie om te investeren in de toekomst om zodoende rendement op rendement te scoren, de eenvoudige beschrijving van kapitalisme.

Dit is ook de reden dat de “rijken” steeds rijker worden ten opzichte van de niet rijke medemens; zij maken investeringen (in aandelen, obligaties, vastgoed, zelfeducatie, de eigen gezondheid, etc.) die uiteindelijk samengestelde positieve effecten sorteren (overigens speelt de ECB en andere centrale banken bij toenemende vermogensongelijkheid een kwalijke rol!). Het verschil met mensen die dit in mindere mate of geheel niet doen, wordt dan inderdaad alsmaar groter naarmate de tijd vordert. Dat is vooral te zien aan de inkomens- en vermogensongelijkheid.

Echter, dit is een zeer slechte manier om te bepalen of een land goed of niet goed in elkaar steekt. Allereerst is niet alles in de ongelijkheiddiscussie gerelateerd aan inkomen en vermogen. Zo zijn er genoeg niet rijke ouders die investeren in hun kinderen; zo zijn er genoeg mensen die beslissen niet meer te roken en niet zo vaak friet (ofwel wat de echt arme medemens patat noemt) te consumeren en die wel nieuwe dingen leren in plaats van The Voice te bekijken. De oorsprong van succes op zowel inkomen als vermogen is voor een groot deel bepaald door het gedrag van personen. Een verbod op bijlessen (investeren in het kind) is dus een directe aanval op goed gedrag en een bonus voor fout gedrag; het negeert de oorzaken van inkomens- en vermogensongelijkheid en geeft aan dat er liever gefocust wordt op de symptomen.

En natuurlijk, als iemand meer inkomen genereert, kan deze persoon ook meer investeren (wederom is de keuze dus investeren in plaats van consumeren; zowat elke niet rijke medeburger loopt wel met een I-Phone rond, heeft Netflix, draagt NorthFace kleding, en dergelijke, maar is wel verbaasd als hij niet zo ver komt als diegene die dit allemaal niet doen of pas doen na investeringen te hebben gedaan!). Iemand met een hoger inkomen, kan dus meer geld overhouden om te investeren en dus meer vermogen opbouwen. Als een rijk persoon EUR 100.000 verdient en een niet rijk persoon EUR 50.000 en beiden verdubbelen hun inkomen omdat de economie verdubbelt (u weet wel, door voornoemde investeringen in educatie, waardoor de productiviteit omhoog schiet etc.), dan is de inkomensongelijkheid gestegen van 50K naar 100K! Oh wat vreselijk! Het feit dat de niet rijke persoon zijn inkomen heeft verdubbeld, wordt in deze ongelijkheidsdiscussie dus vergeten!