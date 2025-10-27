Milei kettingzaagt Argentijnse oppositie
Afuera!
Javier Milei, het rechtse mannetje met misschien wel het gekste haar van alle rechtse mannetjes met gek haar, is de tussentijdse verkiezingen in Argentinië doorgekomen met een landslide victory. In Argentinië wordt om de 2 jaar (ongeveer) de helft van de zetels in het Huis van Afgevaardigden opnieuw toebedeeld, bij deze verkiezingen waren dat 127 van de 257 zetels. 40,8 procent daarvan ging naar Milei's La Libertad Avanza (Vrijheid Vooruit, of zo), waarmee de fractie van Milei groeit van 37 naar 64. Dit allemaal terwijl het Nederlandse staatsjournaille Milei's kettingzaagpolitiek reeds ten grave had gedragen, maar vooral allemaal dankzij de enorme zak geld (40 miljard dollar) die president Trump dreigde in te trekken als Milei de verkiezingen verloor. Zo, nu weer heel lang niet aan Argentinië denken.
Trump:— Clash Report (@clashreport) October 27, 2025
Congratulations to President Javier Milei on his Landslide Victory in Argentina. pic.twitter.com/SCcvtVMWSf
President Javier Milei of Argentina posted an edited image of himself voting on today's midterm elections. pic.twitter.com/6w4W2CJw0j— Crazy Ass Moments in LatAm Politics (@AssLatam) October 27, 2025
Tja blijkbaar niet he
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
DOGE Klever schrapt ontwikkelingshulp voor gendergelijkheid, onderwijs en klimaat
En we gaan het weghalen bij... ontwikkelingshulp!
Niet lief: supporters sturen Ángel Di María varkenskop met kogel, speler ziet af van transfer
'Volgende hoofd zou van mijn dochter zijn'
GeldBlog - De Oostenrijkse School
Na zoveel misère, zijn zelfs veel arme mensen zich nu bewust dat het anders moet.
GeldBlog - Socialism strikes again!
Bijles op Zondagavond!
Argentinië en de Libertarische droom, deel 3
Vorige week in deel 2 (en zie ook deel 1), werd vastgesteld dat Milei weliswaar president is, maar in de verste verte niet een meerderheid heeft in de senaat noch in de Kamer van Afgevaardigden. Hij zal dus per decreet moeten regeren en de voorstellen die hij heeft gedaan hebben die route ook gevolgd. Maar kan dit juridisch?
Argentinië en de Libertarische droom, deel 2
Vorige week kwam Milei, het libertarisme en de politieke geschiedenis van Argentinië tot aan 1982 aan bod, toen de militaire junta onder leiding van Galtieri de oorlog om de Falklands verloor.
Dit gaat helemaal mis. Miss Argentina TROUWT met Miss Puerto Rico
Weer twee gegadigden verloren aan WOKE!!!!!!
GeldBlog — Don’t cry for me Argentina, deel 2
Vorige week beschreef ik mijn plan om naar Argentinië te emigreren. Deze week het vervolg.
GeldBlog — Don’t cry for me Argentina
Hoe Alexander Sassen van Elsloo verdween uit Nederland