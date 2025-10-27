Javier Milei, het rechtse mannetje met misschien wel het gekste haar van alle rechtse mannetjes met gek haar, is de tussentijdse verkiezingen in Argentinië doorgekomen met een landslide victory. In Argentinië wordt om de 2 jaar (ongeveer) de helft van de zetels in het Huis van Afgevaardigden opnieuw toebedeeld, bij deze verkiezingen waren dat 127 van de 257 zetels. 40,8 procent daarvan ging naar Milei's La Libertad Avanza (Vrijheid Vooruit, of zo), waarmee de fractie van Milei groeit van 37 naar 64. Dit allemaal terwijl het Nederlandse staatsjournaille Milei's kettingzaagpolitiek reeds ten grave had gedragen, maar vooral allemaal dankzij de enorme zak geld (40 miljard dollar) die president Trump dreigde in te trekken als Milei de verkiezingen verloor. Zo, nu weer heel lang niet aan Argentinië denken.