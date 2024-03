first thing i would do is crank my hog again

Okay ja blijkbaar is dit allang niet meer uniek, maar het was wel de eerste keer in Delhi, India. Toch is het wel een recente ontwikkeling, in Nederland werd de eerste "bilateral hand transplant" namelijk pas in juni 2019 uitgevoerd. En daarvoor gebeurde het alleen in Oeganda onder Idi Amin.

Maar dan vraagt u zich natuurlijk af, waar komen die verse armen vandaan? Nou, het zijn "The hands of Meena Mehta, former administrative head of a prominent South Delhi school who was declared brain-dead, came to the 45-year-old's rescue. Ms Mehta had, during her lifetime, pledged her organs to be used after her death." De procedure duurde zo'n 12 uur en "involved connecting every artery, muscle, tendon and nerve between the donor's hands and the recipient's arms."

Operatie geslaagd, patiënt gered, eind januari al trouwens, maar vandaag wordt hij uit het ziekenhuis ontslagen. Naar verluidt gaf hij na de operatie onderstaand zelfs twee duimen omhoog, en is hij inmiddels in staat zijn handen te gebruiken voor grove motoriek - met vrouwenhanden.