Gefeliciteerd, ons zijn de beste. Nederland prolongeert de titel Europees Kampioen Zitten. Vanaf 15 jaar en ouder brengt 26 procent van u op een gemiddelde dag meer dan 8,5 uur zittend door. In de rest van de EU is dat 11 procent. Want echte winnaars zitten de hele dag op kantoor, zitten daarna in de trein of auto zodat ze thuis verder kunnen gaan met zitten alvorens te gaan liggen. Brengt wel enig risico met zich mee: u verandert langzaam in een soort aardappel, krijgt allerhande hart- en vaatziekten en maakt 27 procent meer kans (PDF) op vroegtijdig stoppen met zitten. Ook daarom zegt dokter Spartacus: u moet meer rekken en strekken.