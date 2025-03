Speelt natuurlijk al sinds Oekraïne de oorlog tegen Rusland startte (jongens grapje). Sindsdien is het kleumen voor Kiev is er niet leuker op geworden, en nu luidt TNO de NOODKLOK, want het wordt alleen maar erger. "Het kabinet zal met veel gerichtere maatregelen moeten komen om de groeiende energiearmoede bij huishoudens te voorkomen. Dat stelt onderzoeksinstituut TNO in een scherp advies. In het zwartste scenario dat het onderzoeksinstituut vorige week doorrekende constateerde TNO dat 640.000 huishoudens dit jaar doorlopend moeite zullen hebben met het betalen van hun energierekening. (...) Het kabinet moet bovendien snel werken aan een crisisplan om „toekomstige prijsschokken beter op te vangen”, stellen de wetenschappers. Zij noemen onder ander een lager ’sociaal’ energietarief, opnieuw een op deze huishoudens gericht prijsplafond om de maandlasten te beperken en een energietoeslag voor lage inkomens." Ja okay, die 640.000 huishoudens van mensen die een leven lang gewerkt hebben om Nederland te herbouwen en draaiende te houden, verdienen inderdaad wel een steuntje in de rug.