Zitten is slecht. Dat weten we. We lazen in februari dat Nederlanders van alle EU-inwoners het meeste zitten en hoe gevaarlijk dat wel niet is voor de gezondheid. Hart- en vaatziekten, eerder dood. Vreselijk. Dus wij op GSHQ - als de gezondheidsgoeroes die we zijn - alle bureaus ophogen, voortaan werd er STAAND getopictikt. Dan nu ineens een bericht waarvan we uit onze - slechts spreekwoordelijke - stoel vallen: STAAND WERKEN IS DODELIJK. Wel potverjankippenkut. "Nieuw onderzoek laat zien dat het omgekeerde, staand werken, niet per se beter is. Het blijkt zelfs risicovol te zijn: het kan leiden tot gezwollen aderen en bloedstolsels in de benen, concluderen wetenschappers van de Universiteit van Sydney."

DENK JE DUS EEN KEER IETS GOED TE DOEN. Wat blijft er over? Werken op de loopband, dan slijten je knieën. Liggend werken? Doorligplekken, zeer gevaarlijk. Helemaal niet meer werken? Waarschijnlijk ook dodelijk. Op GSHQ gaan we over op werken in staat van gewichtloosheid. Duur, maar dan ga je tenminste niet dood. Overigens, werkte Yahyah Sinwar eigenlijk zittend of staand?