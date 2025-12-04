Bovenstaande scene, afkomstig uit de deze week verschenen, vierdelige Netflix-docu Sean Combs: The Reckoning, maakt precies duidelijk met wat voor idioot we eigenlijk te maken hebben, mocht u daar nog niet van de op de hoogte zijn geweest. Puff Daddy/P Diddy maakte carrière bij platenmaatschappijen (achter de schermen) en deed het daar verdomde goed. In tegenstelling tot de rappers die hij tot wereldsterren promoveerde (Notorious BIG, bijvoorbeeld), komt hij zelf helemaal niet uit een achterbuurt, maar zat vroeger 'gewoon' op een privéschool. Dat weerhoudt hem er niet van uit te groeien tot een zeer gewelddadig mannetje, zoals zijn gebrek aan daadwerkelijk talent (niveautje Arnold Karskens, niet veel meer) hem er niet van weerhoudt uit te groeien tot een wereldberoemde rappert. En ondernemer, modetycoon, wodkaverkoper, televisiester - op het hoogtepunt van zijn succes had hij een vermogen van ongeveer een miljard (kun je superveel babyolie van kopen, red.)

De keerzijde is dat hij vrouwen mept, drogeert en vernedert, artiesten uitknijpt, personeel als kots behandeld en afspraken niet nakomt, en, op basis van deze serie, achter de moord op 2Pac zat en in ieder geval gedeeltelijk verantwoordelijk was voor de moord op The Notorious BIG, die hij destijds de grootste bruiloft in de geschiedenis van New York beloofde, maar er niet bij zei dat het geheel van geld van Biggie zelf betaald zou worden. Sleutelmoment: al dit soort informatie, en dan kort daarachter, een verschrikkelijke tv-performance van het liedje dat hij uitbracht ter nagedachtenis van zijn vermoorde "vriend". Een monster in zuiverste vorm kortom, en bovendien een monster waarover mensen nu voor het eerst echt over durven te spreken voor een camera. Ook als u alle hiphop eigenlijk kudtmuziek vindt een uitstekende docu, als wij zo vrij mogen zijn.