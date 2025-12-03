Wat een hobbyist NOU toch weer heeft aangetroffen in de bossen van NEDERLAND. Een keertje niet een paar drugsvaten, een verdwaalde verkrachter, zelfs niet een brileider en ook niet de (uiterst zeldzame) NPO-bestuurder die salaris wil inleveren. Het is potverdriedubbeltjes de zeer zeldzame geurende stekelkorstzwam! Het favoriete niet-dier van onze eigen Spartacus, we mogen wel zeggen onze huisexpert op het gebied van sterk geurende zwammen. De zwam leek, heel herkenbaar, op 'een soort prutje'. De laatste keer dat Spartacus zijn sterk geurende stekelkorstzwam heeft geplukt is waarschijnlijk gisterenavond. ENFIN, de paddohobbyist 'spotte de joekel vorige week vrijdag'. In godsnaam vertel ons alles. We willen MEER waarnemingen van joekels van eigen bodem.