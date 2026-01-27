We zaten wat de formatie betreft afgelopen week in de kontjeskeerfase, de gewillige minaarsfase en in de voorlaatste fase. Begin deze week leek alles stilletjes voort te sudderen in de finaleweek-fase, de afrondende fase, de allerlaatste fase, iets met panda-ogen hèh wat?-fase en natuurlijk ook de we-zijn-er-bijna-maar-nog-niet-helemaal-fase. Maar nu ineens schieten de formerende partijen tóch in de kramp- en vingerwijzen-fase, en dat is zoiets afzichtelijks en de formatie onwaardigs. De graal is dichtbij en men raakt pardoes volkomen in de war. Zou het op de valreep dan toch nog allemaal in de soep kunnen lopen dan, mede door die drukkende MIN VIJF? Nee nee, vast niet. Heel Den Haag is immers geprepareerd voor het kneiterlinkse middenkabinet van D66, VVD en CDA, dat al tweemaal over links ging al voordat ze überhaupt OFFICIEEL een kneiterlinks middenkabinet zijn. Joost Eerdmans houdt tegen beter weten in hoop op rechtse franjes, terwijl Jankende Jesse iedereen handreikingen blijft doen behalve aan Tom Staal - bij wie hij andermaal jankend wegloopt. En wat zegt zieltogend BBB? Nou, daar zijn ze in ieder geval helemaal klaar met open deuren. De formatie pruttelt zodoende voort, iets minder vrolijk wel dan gisteren maar het premierschap van Jetten is simpelweg onvermijdelijk. Gelukkig heeft PVV-plakker Dion Graus een uitstekende alsook zeer originele en ontzettend toepasselijke naam bedacht voor het vorige komende regeerakkoord: FC Knudde.