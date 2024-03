Jaja, het is weer de tijd dat een of andere blauwballige bejaarde die vroeger iets te goed heeft opgelet in de Witte Tent (wij zongen als kinderen: "De Witte Tent, de Witte Tent, met Jezus ja die vent") met een pleeborstel in de hand wijwater over de narcissen en chrysanten giert, en er dan ook nog verhaaltjes tegen gaat voorlezen uit het sprookjesboek. Asperges me, Domine, zoemen de bloemen. Mooi nieuws voor als u tussen het cosplayen voor volwassenen door met de kleuters wil spelen: er is een vacature.